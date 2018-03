En mand sidder fastklemt efter en ulykke på Ørbækvej i Odense. Derfor er vejen delvist spærret for trafik.

Et trafikuheld betyder, at Ørbækvej i Odense er spærret af i udadgående retning fra Hollufgårdsvej. Det oplyser Fyns Politi, der er i gang med at hjælpe en mand, som har været impliceret i uheldet.

- Vi har haft et mindre færdselsuheld, og der er nu en, der sidder teknisk fastklemt. Det skal vi lige have arbejdsro til, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Der er redningsfolk og politi på stedet for at hjælpe manden. Indtil han er blevet hjulpet ud og videre, er vejen spærret for trafik.