Kim Wall-sagen

Det er blevet en tilbagevendende del af anklagerens forestilling at vise en skruetrækker frem i retten. Den er blevet det mest effektive symbol på bestialiteten i tiltalen mod Peter Madsen.

Dag 6: Kim Walls forældre er tilbage i sal 60 Københavns Byret. De ser to ting for første gang: Peter Madsen i fint tøj. Og skruetrækkeren. Anklageren er lidt mere dandy end sædvanligt med prikker på den hvide skjorte. Forsvareren, der normalt er klædt stramt i sort fra top til tå, har taget en løsthængende, babyblå skjortebluse på. De høje hæle er, som de plejer - de knalder i linoleumsgulvet, når hun skridter ind til vidnerne for at vise dem billeder fra sagsakterne. Og hun svinger stadig mellem det blide og det eksplosive, når hun enten protesterer over anklageren eller taler til vidner, der helst skal sige noget pænt - hvad som helst - om hendes klient. Halvdelen af dagens vidner er indkaldt af forsvareren. Lagt sammen giver de ikke meget at sætte i banken for Peter Madsen. Tværtimod. Nogle havde set Peter Madsen sejle ud med Kim Wall. Så fortalte de om det og gik igen. Anklageren kunne ikke finde på noget at spørge dem om. Den sidste, en der var med til at bygge ubåden og havde sejlet med Peter Madsen i omegnen af 30 gange, kunne på tidspunkter lyde til at give støtte til Peter Madsens forklaringer. Indtil der blev stillet opfølgende spørgsmål. Så smuldrede det igen.

Syl eller jordspyd

Skruetrækkeren. Anklageren viser den igen og igen. Tre gange i dag. En skruetrækker af samme slags, som Peter Madsen havde med i ubåden, og som ingen kan forklare, hvad man skal bruge til på en ubåd. Slet ikke når kærven er blevet spidset til, så den ikke længere er en skruetrækker, men en grov syl. Peter Madsens forklaring er, at den skulle bruges til at stikke i havbunden ved dykning. Anklagerens forklaring er, at den blev brugt til den mest uhyggelige del af mishandlingen af Kim Wall, mens hun stadig var i live. Forsvareren spurgte sit vidne, som også er en erfaren dykker: - Kan sådan en skruetrækker bruges som jordspyd på havbunden, når man dykker? - Det ville den ikke være tosset til. - Ville det være nødvendigt at tilspidse den? - Det kan jeg slet ikke se. Den ville være let at stikke i havbunden, som den er.

Helheden giver ikke mening

Den erfarne dykker, som forsvareren havde indkaldt til at styrke Peter Madsens sag, bakkede også to af dagens tidligere vidner op i en detalje, som trækker tæppet væk under Peter Madsens fortælling: At han kom til at forårsage hendes død ved at lukke dræbende udstødningsgas ind i ubåden, mens han selv var oven på båden. Og at han ikke kunne redde hende, fordi et undertryk i ubåden havde suget lugerne uhjælpeligt fast. Efter fem-ti minutter lykkedes det ham dog alligevel at lukke en luge op, så han kunne komme ned til den nu døde Kim Wall. I dag sagde tre vidner, at man kun kan fjerne undertryk i ubåden ét sted fra: Inde fra ubåden. Ellers vil lugerne forblive umulige at åbne. - Der er mange enkeltheder i Peter Madsens forklaring, der giver mening, men jeg har ikke set en forklaring, der i sin helhed giver mening, sagde et vidne fra Peter Madsens tidligere værksted. Forsvareren forsøgte at skabe tvivl om hans vidensniveau, når han ikke havde været med omkring ubåden de seneste år. Hun spurgte til hans viden om ubåden i 2017. Han sagde den var god. Og så tog hun en chance og gav ham en test: - Kan du så ikke lige forklare os, hvordan det tekniske omkring motorerne og ventilerne fungerede på ubåden i 2017? Det kunne han godt. Han talte længe og detaljeret om dieselmotoren, hjælpemotoren, den elektriske motor osv. Inklusive de seneste ændringer. Forsvareren kunne ikke - heller ikke med Peter Madsens hjælp - finde huller i hans viden. En pensioneret ubådskaptajn i Søværnet, der de seneste år havde været en del af kredsen omkring Peter Madsens ubåd, sagde det samme. Ubåden kan ikke åbnes udefra, når der er undertryk. Måske efter meget lang tid, men slet ikke efter fem-ti minutter.

Ti vidner tilbage