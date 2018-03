Situationen er under kontrol, efter at to store skibe stødte sammen på Storebælt tidligt tirsdag morgen. Uheldet, der skete nord for Romsø, er sjældent - og kunne være endt meget værre. Det mener Ole Theill Sørensen, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

Sent tirsdag eftermiddag er rederierne for de to skibe, der stødte ind i hinanden tidligt tirsdag morgen på Storebælt, i gang med at rydde op. Kollisionen betød nemlig, at der blev tabt last i vandet. Og Forsvaret formoder, at der stadig ligger tre containere og flyder i vandet, mens to er gået til bunds. Det fortæller vagtholdsleder fra Forsvarets Operationscenter, Ole Theill Sørensen. Han fik anmeldelsen om uheldet klokken halv syv tirsdag morgen. - Vi holder fortsat øje med containerne og med skibene. Så vi bliver i området, og i øjeblikket hjælper vi med at dirigere skibstrafikken udenom stedet, forklarer han. De containere, der flyder rundt i havet, er nemlig potentielt farlige for skibstrafikken. Derfor er de blevet afmærket, så de kommer op på radarskærmen i de skibe, der sejler i området. Skibene ligger fortsat tæt på uheldsstedet, men er blevet fjernet fra sejlruten. Besætningerne bliver ombord. Før skibene kan fortsætte deres færd, skal personalet nemlig blandt andet kunne redegøre for, hvordan skibene skal repareres.

Se kort: Her ligger skibene

Ekstraordinært uheld

Skibene, BBC Neptune og Delphis Gdansk, kommer fra henholdsvis Liberia og Hong Kong. De var ikke på vej til Danmark, men igennem dansk farvand. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der forårsagede sammenstødet. Men det er ikke tit, at noget sådant sker, fastslår Ole Theill Sørensen. I det halvandet år, han har været ved Forsvarets Operationscenter, kan han ikke huske at have oplevet noget lignende. - Det er ekstraordinært, at to skibe kolliderer på denne her måde. Det hænder i sjældne tilfælde, at man i forbindelse med havnemanøvrer lige puffer til hinanden. Men direkte kollisioner, det er sjældent, fastslår vagtholdslederen. Men selv om uheldet har voldt problemer, kunne situationen have været mere alvorlig: - Det kunne sagtens være gået meget værre. Man kan godt sige, at det er billigt sluppet. Skibene har jo fået skræmmer, og der er faldet noget over bord, men ingen er kommet til skade, der er ikke sket noget med miljøet, og skibene er forblevet flydende, siger Ole Theill Sørensen.

Arbejdet fortsætter