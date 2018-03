Svendborg: Ingen fare på færde.

Sådan lyder meldingen fra Fyns Politi sent tirsdag eftermiddag, efter at politiet, Kemisk Beredskab, Hærens Sprængningstjeneste, ambulance og andet beredskab siden klokken 14 har været massivt til stede i Jægermarken i Svendborg.

Aktionen havde til formål at undersøge en lejlighed, hvor politiet i forbindelse med efterforskningen af en indbrudssag var stødt på "mistænkelige ting", som Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse.

Da man ikke umiddelbart kunne afgøre, om tingene kunne var farlige at flytte på, blev EOD (Explosive Ordnance Disposal - Ammunitionsrydningstjenesten) og Kemisk Beredskab kaldt til Svendborg for at undersøge fundet i lejligheden.

Men efter næsten tre timers undersøgelser på stedet melder Fyns Politi nu, at fundene ikke kunne udgøre en fare.

Hvad det var, politiet fandt, som gav anledning til den store aktion, kan vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen ikke sige noget om.

- Det kan jeg ikke, så længe efterforskningen er i gang. Der er stadig et stort efterforskningsarbejde derude. Den farlige del af det er slut, så nu er i de i gang med at ransage og følge op på det. Der er nogle, der skal afhøres og sigtes og sådan nogle ting, så i forbindelse med det er vi nødt til lige at holde kortene ind til kroppen, lyder det fra vagtchefen tidligt på aftenen.

To personer med forbindelse til sagen blev anholdt kort efter midnat tirsdag. Den ene er beboer i den lejlighed, der er blevet undersøgt tirsdag eftermiddag. Politiet er nu i gang med at finde ud af, om de to skal fremstilles i grundlovsforhør.