Vibeskolen i Ullerslev er DGI-certificeret, hvilket betyder, at skolen fastholder fokus på bevægelse i undervisningen. Det medfører, at eleverne lærer bedre, fortæller skoleleder Karen Rasmussen.

Ullerslev: Stafetløb om ordklasser og tælleøvelser får pulsen op og smilene frem hos Vibeskolens 598 elever, men formålet er ikke kun sjov og ballade.

En nedskrevet bevægelsespolitik ligger til grund for undervisningen på Vibeskolen, der siden 2012 som den eneste i Nyborg Kommune har været certificeret bevægelsesskole af DGI, og den fysiske aktivitet har mange gavnlige effekter, fortæller skoleleder Karen Rasmussen.

- Jeg har altid troet på, at bevægelse skaber en øget koncentration, og er ret overbevist om, at bevægelse understøtter, at eleverne bliver bedre til at lære, siger Karen Rasmussen, der er uddannet idrætslærer, hvilket har præget hendes ledelse af skolen.

- Det gjorde, at vi satte det med bevægelse og DGI-certificering i gang inden skolereformen, så da den kom med 45 minutters bevægelse om ugen, havde vi været i gang i mange år. Vi har arbejdet videre med det, og det er et af vores stærke kort og noget, der tegner hele skolen, siger Karen Rasmussen.

De konkrete effekter af bevægelsespolitikken er svære at dokumentere, men skolelederen hæfter sig ved, at børnene kan lide at bevæge sig.

- Vi kan se, at de får energi, men det er svært at måle på, og derfor er det også enormt svært at være helt skråsikker, men vi kan se, at det gør noget positivt ved børnene, siger Karen Rasmussen, som henholder sig til forskningen på området.

- Der er der ikke markante resultater, men det hænger også sammen med vores trivsel. Mennesket er jo skabt til at bevæge sig, og det underbygger børnenes trivsel, og når trivslen er god, er de mere motiverede for at lære, siger Karen Rasmussen.

Certificeringen indebærer, at lærere fra Vibeskolen hvert år er på efteruddannelse i bevægelse.

- Vi bliver nødt til hele tiden at inspirere vores lærere for at holde det niveau, vi skal. Der skal vedholdenhed og inspiration til hele tiden, og derfor er det godt, at vi har certifikatet, fordi så får vi ny inspiration til at arbejde med kroppen, siger Karen Rasmussen, der oplever stor opbakning fra medarbejderne.

- Medarbejdere vil rigtig gerne have den inspiration, hvilket vi kan se, når de er af sted på inspirationskurserne. En gang om året holder vi de kurser, og derudover har vi også et samarbejde med Dansk Skoleidræt, siger Karen Rasmussen, der dagen inden påskeferie holdt møde med en konsulent fra DGI om, hvor fokus skal være i det kommende næste skoleår.

- Det kan være alt fra mere bevægelse til mindfulness og yoga, så det kan gå flere forskellige veje.