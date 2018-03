Ullerslev: 60 minutter af skoledagen skal tilbringes i en eller anden form for bevægelse. Sådan lyder målsætningen på Vibeskolen i Ullerslev, der siden 2012 har været certificeret bevægelsesskole.

Avisen har fået lov til at være med hos 4.B, hvor de 20 elever, der er i skole dagen før påskeferien, sammen med deres lærer Susanne Thomsen Nielsen vil vise, hvordan man gør bevægelse til en naturlig del af en dansktime.

DGI-certificering En certificering indebærer, at alle lærere og pædagoger på en skole skal gennemgå et forløb ved DGI, hvor de lærer at bruge idræt, leg og bevægelse som et redskab til at skabe øget trivsel, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber.Også dagplejere, vuggestue, børnehaver og sfo'er kan blive certificeret.



På Fyn har tre skoler betalt for en DGI-certificering. Ud over Vibeskolen er det to skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.



DGI er en breddeidrætsorganisation, der organiserer idrætsforeninger. Det er Danmarks næststørste idrætsorganisation og har 14 landsdelsforeninger.

Eleverne har siddet på deres pladser og arbejdet i en halv times tid, men nu er det tid til at komme op og ud på gulvet.

- Det første, vi laver, er 1-2-3, siger Susanne Thomsen Nielsen, blandt eleverne blot Sus.

- Hvad er det nu, vil Sebastian gerne vide?

Sus forklarer øvelsen for hele klassen. Parvis stiller de sig op over for hinanden og skiftes til at tælle til tre, hvor tallene efterhånden udskiftes med en bevægelse, indtil eleverne ikke siger noget, men blot skiftes til at lave bevægelser.

- Det er sådan en øvelse, hvor det handler om at få hjernen til at følge med, forklarer Sus, mens børnene tydeligvis nyder afbrækket.

Den næste øvelse, ordklasse-stafet, kræver mere plads, og 4.B går over i skolens aula. Eleverne dyster om at være hurtigst til at hente ord og finde ud af, om det er navne-, tillægs- eller udsagnsord, og der viser sig hurtigt en rollefordeling.

- Det er meningen, at alle skal bevæge sig, men det er tydeligt, at der sidder nogle piger og skriver, mens drengene løber efter ord, siger Susanne Thomsen Nielsen mere om bevægelsen i undervisningen.

Alle eleverne får dog rørt sig, understreger hun, for i den næste øvelse skal børnene parvis få de andre i gruppen enten under eller over et sjippetov, og igen er det et stafetløb.

- Det her er også en stor samarbejdsøvelse, fortæller Susanne Thomsen Nielsen, der er glad for at have eleverne i en dobbelttime.

- Hvis man kun har dem i en enkelt time, kan det være svært at få passet det ind, men vi er gode til at tilrettelægge det mellem lærerne, siger Susanne Thomsen Nielsen, der har 15 års erfaring som lærer.

Hun fortæller, at for år tilbage var mantraet i undervisningskredse de mange intelligenser, hvor man arbejdede ud fra en tankegang om, at børn lærer på forskellige måder.

- Vi har altid haft bevægelse med, så det er ikke svært for mig at inddrage i undervisningen, og du kan tro, man kan mærke, når de har behov for at røre sig. Men det kan være meget forskelligt: En dag havde jeg dem, hvor de arbejdede koncentreret tre timer i rap, og så skal man ikke forstyrre dem. Det handler meget om at have en fornemmelse for, hvornår de har brug for at komme op. Nogle gange er det også bare en enkelt elev, der lige skal have lov til at løbe en gang rundt om bygningen, siger Susanne Thomsen Nielsen.

Trods idrætscertificering og en times bevægelse i undervisningen er der også i sundhedspolitikken på Vibeskolen en sund balance. I dag skal 4.B have kage; Susanne Thomsen Nielsen har bagt.

- Fordi det er påske, og fordi vi har en sjettetime i dag fra 13 til 14, forklarer hun med et smil.