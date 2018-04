Bøger: Er man til vulkaner, har Henning Andersen på Mellemgaard skrevet "Sagn og myter om vulkaner". Skulle man drømme om en tur til polar-områderne, kan man medbringe "Polarhåndbogen" af cand.scient. i biologi Søren Rasmussen, der også står bag Albatros Travel. Bogen, der er udkommet på Gyldendal, er en guide til natur, plante- og dyrelivet. Samme forfatter og forlag står også bag den ligeledes rigt illustrerede "Østen for solen", hvori forfatteren undersøger udviklingen af civilisation og demokrati i historisk perspektiv rundt om på kloden.

Hvis du går rundt og tror, at det går ad helvede til med verden, så stop dig selv! Verden er nemlig bedre i dag, end den var i går, skriver forlaget Lindhardt og Ringhof i sin præsentation af "Factfulness" af Hans Rosling. Han har bl.a. været rådgiver for WHO og Unicef og giver 10 grunde til, at vi misforstår verden og hvorfor den er bedre, end vi tror. (ahy)