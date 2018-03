Både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at finde sagen om Skiftekær-vindmøllerne frem igen og kaste et ekstra blik på, om deres afgørelser var rigtige nok. Det havde Svendborg Kommune ellers bedt om. Dermed står kravet om en ny VVM-vurdering fortsat ved magt.

- Og arbejdet med det er jo allerede sat i gang, så afgørelsen i dag betyder reelt ikke så meget. Men vi havde da håbet, at hvis de havde taget sagen op og truffet en anden beslutning, kunne vi have sparet noget af dét arbejde, for så var vi jo i mål, siger han.

En VVM-vurdering er en vurdering af, hvilke væsentlige virkninger - i dette tilfælde de to omstridte vindmøller - har på miljøet i området, og ifølge kommunen tager den cirka et år at lave.

- Det er jo ikke noget chok, at de har afvist at genoptage sagen, vil jeg sige. Men det ændrer da ikke på, at selvfølgelig havde jeg hellere set en anden afgørelse fra dem.

Det står klart, efter Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet i en afgørelse tirsdag fastslår, at man afviser at genoptage sagen, og det blev politikerne i Svendborg Kommune orienteret om på byrådsmødet tirsdag aften.

Tåsinge: Svendborg Kommune skal fortsat have lavet en VVM-vurdering for området, hvor de to omstridte Skiftekær-vindmøller står på det vestlige Tåsinge.

20. december sidste år sendte de to klagenævn to afgørelser til Svendborg Kommune, hvoraf det fremgik, at lokalplanen for området, hvor de to Skiftekær-vindmøller står, er ugyldig, idet Svendborg Kommune burde have lavet en VVM-vurdering.

Der er nemlig flagermus og havørne i området, og ifølge afgørelserne, burde man have lavet en VVM-vurdering for at sikre sig, at vindmøllerne ikke påvirker området negativt.

Det fik i januar Svendborg Kommune til at påbyde, at vindmøllerne blev standset, men man har siden - på baggrund af en redegørelse fra rådgivningsfirmaet Cowi - fastslået, at vindmøllerne kan køre, mens kommunen sørger for, at der i løbet af et års tid bliver lavet en VVM-vurdering og en ny lokalplan.

Sideløbende bad Svendborg Kommune så de to klagenævn om at tage sagen op igen, idet man i kommunen mener, at klagenævnene ikke har forstået sagsmaterialet godt nok og af den grund har truffet en forkert afgørelse om, at der er brug for en VVM-vurdering.

Med afgørelsen tirsdag afviser klagenævnene dog, at man vil tage sagen op igen, hvorfor afgørelserne fra 20. december sidste år står ved magt. Som forventet.

- De skulle have skrevet Danmarkshistorie, hvis de skulle have taget den op og bagefter have truffet en anden afgørelse, konkluderer Erik Bendorf.