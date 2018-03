Indsigt

Hvad siger lokalrådet til, at fødevarekonkurrencen øges i Aarup med en ny Netto?

- Jeg synes, det er dejligt at sådan en stor virksomhed som Dansk Supermarked (Netto hører ind under, red.) er interesseret i at lægge en butik i Aarup.

Hvorfor det?

- Det er jo en interesse for Aarup. Og de mener, der er et vækstpotentiale i Aarup. Det er det, der gør, de viser interesse. Det synes jeg er dejligt. Det er et plus til vores by.

Hvad kan det have af effekt for de andre butikker og handlende i Aarup?

- Der bliver en butik mere om det. Men det tror jeg ikke kommer byen til skade. Det kan også blive mere interessant at køre til Aarup og handle, når der er flere butikker at vælge imellem. Men det er klart, at der også kan være nogle af de andre - Fakta, Rema 1000 og Meny - der kan være bekymrede for nok en konkurrent i byen. Men jeg tager ja-hatten på og mener, det kan være med til at mange af de der indpendlere, der kommer til byen, virksomheder og institutioner, at det kan være mere attraktivt for de mennesker at blive og handle i byen.

Men synes du byen har brug for en ekstra fødevarebutik. Er den stor nok til det. Der er jo tre andre i forvejen i Aarup?

- Det må Netto have vurderet, at der er behov for. Ellers gør de det ikke. Det må de have kikket meget nøgternt på og så sagt, at der er behov for. Det er jeg ikke så bekymret for. Men jeg vil vælge at tage ja-hatten på i forhold til det. Det er altid spændende med nye butikker i byen.