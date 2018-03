Aarup: Det er fakta - Netto er på menyen i Aarup.

Discountkæden Netto, med deres logo hunden Scottie, vil bygge en spritny butik på Søndergade 1 bag Totalbanken, hvor Post Danmark før havde et distributionscenter.

Det bekræfter Carsten Hadsbjerg, udviklingschef hos Netto, der hører under Dansk Supermarked.

- Vi har søgt på en butik i Vissenbjerg og omegn i en lang periode uden nødvendigvis at finde den rigtige. Vi har et lidt kedeligt hul mellem vores butikker, hvor folk i Aarup-Vissenbjerg-området skal køre langt for at komme til at handle i Netto, siger Carsten Hadsbjerg.

Fødevarebutikker i Aarup Meny, Bredgade 44-46.



Fakta, Indre Ringvej 9-11.



Rema 1000, Korsgade 6.

Der ligger en Netto i Nr. Aaby som den nærmeste.

- Og det er så det, vi har prøvet nu at sikre, at man ikke behøver at køre ligeså langt som tidligere, fortæller Carsten Hadsbjerg.

I Aarup ser konkurrencen på fødevaremarkedet dermed ud til at blive øget. I forvejen har byen en Rema 1000, en Fakta og en Meny.