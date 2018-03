En brand i en tom ejendom på Assensvej 270 ved Bellinge i weekenden bliver nu genstand for en nærmere politiundersøgelse.

For selv om der umiddelbart ikke var tegn på indbrud i den tidligere købmandsforretning, da Beredskab Fyn kort efter klokken to natten til lørdag rykkede ud for at slukke en brand, er der nu flere omstændigheder, der skal undersøges af politiets kriminalteknikere.

- Der var ikke tegn på opbrud, men omvendt var der blandt andet tømt nogle ting ud og rodet rundt på en måde, så det er noget, vi må have undersøgt nærmere. Og det gør vi med kriminalteknikere efter påske, forklarer vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.

Ejendommen havde stået til salg gennem længere tid, og der var ingen mennesker i huset, da brandfolkene rykkede ud.

Et vidne, der kørte forbi stedet omkring klokken 02.35, beretter om, hvordan flammerne stod op fra taget på bagsiden af ejendommen på det tidspunkt.

Og det bliver noget af en opgave for kriminalteknikerne at undersøge brandtomten, der nu er afspærret med politiets afspærringsstrimler. For branden har tydeligvis raseret en del af det store hus.