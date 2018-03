Kloden rundt

Holland: Den hollandske ølproducent Heineken er kommet i modvind som følge af en reklame for dets nye øl med færre kalorier. I en reklame for den nye øl, Heineken Light, glider øllen forbi en række sorte personer, før den ender i hænderne på en kvinde med lys hud. Reklamen slutter med citatet "Sometimes, lighter is better", skriver CNN. Det fik en masse personer til at kritisere reklamen på sociale medier, heriblandt den populære amerikanske rapper, Chance The Rapper. Heineken har siden trukket reklamen tilbage og understreget, at firmaet ramte forkert med reklamen. (ritzau)