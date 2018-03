Der er nok at se til hos de fynske ejendomsmæglere, som for tiden har travlt med at gøre klar til de mange fremvisninger, der traditionen tro finder sted i påsken.

Fyens.dk har talt med fire mæglere, som alle melder om et fint 2017 og en god start på 2018.

Kristian Knudsen, ejendomsmægler hos Palle Jensen, City, Odense:

- I 2017 havde vi 155 salg, og dertil kommer de salg, som vores nye afdeling på Hunderupvej havde. Det er en god indikation af, at vi havde travlt i 2017, og det går også stærkt i 2018. - Vi sælger mange to-tre- og fireværelseslejligheder i prisklassen 1,2 til 3,5-4 millioner, og nogle er der så stor efterspørgsel på, at vi sælger dem via vores køberkartotek. Vi har også solgt mange af de nye projektlejligheder ved Skulkenborg - der er seks af 32 lejligheder tilbage, og det er lejligheder til 3,3-6 millioner kroner. Villaer i Odense C og Odense M ryger også hurtigt, vi har netop solgt to huse på Hjortebjergvej - det ene på syv dage, det andet på seks. Hvis de koster 2,4 til 4,5 millioner, er der rigtig god efterspørgsel.

Karsten Somerlund, partner, EDC Poul Erik Bech, Odense C:

- 60 procent af vores salg ligger i Odense C, og vi har generelt bestemt ikke noget at brokke os over. Vi har netop solgt en villa i Seden, og i weekenden blev der skrevet under på to rækkehuse i Sukkerrækkerne, og de går som varmt brød. - Vi kan se, at salget i butikkerne i Frederiksberg og København ikke har nået det samme niveau som sidste år. Priserne er formentlig ved at have nået deres top, og det indsnævrer mulighederne for at købe. - I Odense er salget fortsat stigende, og jeg tror, at det er en mental tilstand. Folk begynder at tro på tingene igen, og de kan se, at Thomas B. Thriges Gade er blevet til virkelighed. Når du går i byen, kan du se, at folk går ud og spiser også på hverdagsaftener. Det er helt nyt for Odense, og der bliver lagt virkelig mange penge i byen. Vores udfordring bliver, at vi kommer til at mangle boliger på hylderne, når der bliver solgt så meget, men så handler det om godt købmandskab. (artiklen fortsætter efter grafikken)

Jens Weinrich, ejendomsmægler og indehaver hos EDC Kerteminde:

- Salget er gået forbavsende godt de første tre måneder, og det har været væsentligt bedre i år end sidste år. Det kniber en lille smule ude på landet, men i byerne, i Munkebo og Kerteminde, har det været fint. Vi har en del fremvisninger i påskedagene, primært påskelørdag og påskedag. - Priserne har ikke taget en himmelflugt, men styksalget er generelt stigende i vores område, hvor vi mærker en effekt af udflytninger fra Odense. Vi har et gevaldigt godt turistkontor, som trækker folk til, og vi er privilegeret af at have fået en golfbane, som har påvirket sommerhussalget. Der er købere, der decideret går efter at købe sommerhus tæt på golfbanen.

Jens Storm, ejendomsmægler og indehaver af Home Faaborg: