Der er lettelse at spore i den ærøske bryllupsbranche. Ærø Kommunes bryllupskontor holder nemlig åbent trods den eventuelle kommende lockout.

- Det ville være en katastrofe, for parrene har planlagt deres bryllup med mange gæster, og der kan være årsag til, at de skal vies på et bestemt tidspunkt. Det ville ikke have været godt. Bureauerne har også været nervøse for det, men vi fortsætter, som vi plejer, stort set.

- Nogle vil blive lockoutet, men vi kører videre med dem, der er tilbage. Ellers bruger vi de politisk udpegede, hvis vi ikke kan klare det selv. Vi kan også drosle ned, så det passer til den mængde, vi skal håndtere, siger hun og slår fast, at det er en stor lettelse, at bryllupperne kan køre videre.

Ærø: Hvem bliver berørt, og hvem går fri, hvis lockout'en bliver en realitet? Det spørgsmål har Ærø Kommune brugt den seneste tid på at afklare, og nu kan både brudepar, bryllupsgæster og bryllupsbureauer ånde lettet op. Vielseskontoret kører nemlig videre, fortæller Anne Bille, som er leder af Sekretariat og Borgerservice i kommunen.

Leslie Rabuchin, indehaver af Global Express Weddings, bekræfter, at han er lettet, og siger, at han har holdt vejret den seneste tid.

- Det er en meget stor lettelse. Men vi har et problem mere, siger han og fortsætter:

- Hvis det viser sig, at DSB lockoutes, hvordan skal de så komme fra lufthavnen og til Ærø, spørger han og siger, at løsningen kan blive at hente gæsterne i København og Flensborg.

Leslie Rabuchin er dog gad for at høre, at Ærøfærgerne helt sikkert sejler som planlagt.