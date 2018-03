Kloden rundt

New Zealand: I New Zealand var fuglearten skæghonningæder, der på engelsk kaldes "hihi" eller "stitchbird", engang meget udbredt. Men i takt med at mennesker bredte sig over øerne, blev fuglene mere sjældne. I dag er der mange hanner om få hunner, hvilket skaber udfordringer for artens overlevelse. Derfor har forskere arrangeret et ræs, hvor der kan sættes penge på, hvilken han der har de hurtigste sædceller. Det skriver nyhedsbureauet dpa. Forskerne har indsamlet sædceller fra 128 hanner og måler, hvilke celler der svømmer hurtigst. Pengene fra væddemålene går til at sikre overlevelsen af fuglearten. (ritzau)