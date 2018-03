Nyborg: Ender det med en lockout i hele landet fra den 10. april, vil det i Nyborg Kommune være muligt at sende sine børn på lockout-fodboldskole.

Nyborg GIF og Vindinge Boldklub går sammen om at lave en fodboldskole, for de mange børn, der ikke kan komme til undervisning i lockout-perioden. For ungdomsformand i Nyborg GIF, Henrik Gaunsbæk er det en måde at bidrage til lokalsamfundet på.

- Når nu vi kan støtte og bidrage lidt på den her måde, så gør vi det gerne. Vi kommer jo til at trække på alt det frivillige, vi overhovedet kan, men på den måde aflaster vi trængte forældre og får samtidig nogle glade unger, siger han.

Fodboldskolen er et tilbud for alle - ikke bare medlemmer af idrætsforeningerne, og der er også mulighed for at komme, selvom man ikke lige synes, fodbold er det fedeste.

- Det handler bare om at få nogle gode timer med bold og hygge, og er man ikke så meget til fodbold, kan man jo altid gå på stranden eller lave andre aktiviteter, forklarer Henrik Gaunsbæk og fortsætter:

- Og hvis vi er rigtig heldige, kan vi måske få et par nye medlemmer.