Dalum Papirfabriks lukkede areal skal åbnes op og blive til et område med op mod 450 boliger. En del af det gamle fabriksbyggeri skal integreres i boligområdet.

Siden Dalum Papirfabrik lukkede ved årsskiftet 2012/13 har det enorme fabriksområde ligget lukket og øde hen. Med den forladte industris særlige æstetik, der ville få det til at klø i fingrene på en film- eller musikvideo-instruktør. Om tre-fire år kan fabriksområdet være forvandlet til en hel lille bydel med op mod 450 boliger - både lejligheder i forskudte tre-fire-etagers bygninger og rækkehuse i to plan. Dalum Papirfabrik Efter nogle turbulente slutår lukkede Dalum Papirfabrik endegyldigt ved udgangen af 2012. Dengang var der lidt over 200 ansatte.Fabrikken blev anlagt i 1874 og er knopskudt adskillige gange. Dens kraftværk er nu del af Fjernvarme Fyn, men skal formentlig udfases om nogle år.



Fabriksanlægget har ligget bag lås og slå siden lukningen. Alle maskiner er væk, men bygningerne står tilbage.



Meget af byggeriet rummer fin industriarkitektur, som kan genbruges i det kommende boligprojekt. Det er MT Højgaard, der står for det ambitiøse projekt, og arkitektfirmaet CF Møller har udarbejdet de overordnede planer for fabriksområdet. De går blandet andet ud på at bevare nogle af fabriksbygningerne eller dele af dem for at give det kommende boligområde et industrielt præg og identitet. Men samtidig, fortæller arkitekt Michael Kruse fra CF Møller, skal det være et grønt boligområde. Og ikke mindst skal det åbnes for offentligheden. Blandt andet med en sti langs Odense Å, der jo går gennem området.

Grønne kiler

Fabriksområdet er afgrænset af Dalumvej mod vest og åen mod øst, og den overordnede plan går ud på, at der skal skabes et grønt område langs åen, hvorfra der skal gå grønne kiler gennem boligområdet og ud mod Dalumvej. De store haller ud mod Dalumvej skal i det store hele bevares. Blandt andet for at skærme mod støj. Her skal der etableres detailhandel samt en form for multihal, som det meste af tiden skal bruges til overdækket parkering, men også kan rømmes for biler, sådan at hallen kan bruges til for eksempel kulturelle arrangementer, fortæller arkitekt Michael Kruse. Han har været i dialog med blandt andet Odense Bys Museer, der har haft blik for den industrihistoriske bevaringsværdighed. Og mens mange af de eksisterende fabriksbygninger ikke længere er i en stand, så de kan bevares som sådan, så kan især de bærende konstruktioner genbruges og være med til at minde om, hvad området oprindeligt har været brugt til.

Ny bydel