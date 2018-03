Når et forsikringsselskab ringer for at genhuse en hel familie, skal der altid stå en lejlighed klar - derfor er fleksibiliteten en del af forretningsmodellen hos Movinn.

De første servicerede lejligheder på Fyn introduceres i påsken, når selskabet Movinn åbner for udlejningen af 16 lejemål på havnen i Odense. Her kan virksomheder, der har behov for en lejlighed til deres ansatte, leje sig ind på månedsbasis. Movinn har i forvejen 100 lejemål i København, 30 i Aarhus og med udgangen af april har selskabet også 26 lejligheder i Odense. Ligesom det børsnoterede selskab Santa Fe tilbyder at håndtere alt, når virksomheder sender medarbejdere rundt i verden, så tilbyder Movinn det samme, når det handler om at skaffe virksomhedernes ansatte en bolig. - Umiddelbart er det lidt dyrere end at leje en almindelig lejlighed. Men vi leverer både service og inventar. Vi kører med fast opkrævning på forbrug, så der er ingen uforudsete omkostninger, siger Patrick Blok, der er direktør i Movinn.

Tæt på fuldt hus