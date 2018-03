Det er ikke et hotel, og det er ikke en rigtig lejlighed - og så alligevel. Faktisk er det lidt af begge dele. Med 26 nybyggede lejligheder gør virksomheden Movinn sig klar til at rykke ind på Fyn. På havnen i Odense kan virksomheder leje sig ind, hvis de har brug for et sted til medarbejdere, som skal være her i længere tid. Eller kortere om man vil. Her kan man lynhurtigt skaffe en lejlighed i helt ned til fire uger af gangen. Det fortæller Patrick Blok, der er direktør i selskabet, som blev stiftet i slutningen af 2014.

- Som udgangspunkt kan man leje ned til en måned, og så kan man være her, så længe man vil. Men folk er her typisk i tre til seks måneder. Det er jo lang tid at bo på hotel, og her kan man bare lukke døren og være sig selv - ligesom derhjemme, siger han.

I parkeringskælderen holder håndværkerbilerne side om side, mens lyden af vinkelslibere og andet håndværktøj blander sig med larmen fra entreprenørmaskinerne udenfor. Der er travlt, for de første seksten lejligheder skal være klar den 1. april, og tre uger senere vil yderligere 10 lejligheder stå klar til indflytning.

- Vi er begyndt at udleje - vi har allerede fået henvendelser fra OUH, der skal have nogle ingeniører til at at hjælpe med arbejdet på det nye sygehus, og vi også fået en del henvendelser fra det odenseanske robotmiljø, siger direktøren, der har været med, siden begyndelsen for godt tre år siden.