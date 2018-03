Blandt motionscykler og yogamåtter i et lille træningscenter i Korsløkkeparken i Odense giver en gruppe kvinder den gas med blandt andet elastiktræning og squat-øvelser. Normalt plejer de at være ni på holdet, men på grund af påsken har flere meldt afbud til dagens træning.

- Pas på, at du ikke står helt fremme på foden, men gå i stedet lidt tilbage på hælen inden du bøjer i knæene, dirigerer den højgravide fysioterapeut Stephanie Thulstrup. Hun har sammen med Stine Petersen, også fysioterapeut, startet træningstilbuddet Motion og Velvære for Indvandrerkvinder i Odense.