Kloden rundt

New Zealand: New Zealand ønsker at slutte sig til den lange række af lande, der udviser russiske diplomater som følge af et giftangreb mod en russisk eksspion og hans datter i England. Men ifølge premierminister Jacinda Ardern har myndighederne ikke kendskab til, at der skulle befinde sig mulige russiske spioner i landet. Det skriver The Guardian. Regeringen har fordømt giftangrebet og understreger, at man vil udvise personer fra russiske efterretningstjenester, hvis de dukker op. (ritzau)