Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger på et pressemøde, at syv russere er udvist fra den russiske mission ved Nato.

Samtidig er tre russiske ansøgninger om akkreditering blevet afvist.

- Dette er ikke en ændring i Natos overordnede kurs. Nato arbejder stadig for dialog, siger Stoltenberg, som siger, at reaktionen er rettet mod Ruslands adfærd og mod anvendelse af kemiske våben.