Sharon Ross er tilbage i Odense og har åbnet Vokseriet

Sharon er tilbage i Odense

Sharon Ross drev i perioden 2011 til 2015 klinikken Skinsation i Odense C. I 2015 lukkede hun klinikken for at bosætte sig i Malmø sammen med mand og barn. Nu er familien vendt tilbage til Odense, og på opfordringer fra mange af Sharons tidligere kunder har hun åbnet klinikken Vokseriet i Vindegade 93. - Sidst, jeg drev klinik i Odense, tilbød jeg mange forskellige behandlingsformer, såsom ansigtspleje, pedicure/manicure og voksbehandlinger. Nu har jeg åbnet klinikken Vokseriet i lokaler hos Vindegades Klinik for Fodterapi. - Det er en klinik, hvor jeg tilbyder voksbehandlinger til alle uanset køn eller alder, siger Sharon Ross. Vokseriet Vokseriet



Vindegade 93



Ejer: Sharon Ross



Hjemmeside:



Facebook: Vokseriet v/ Sharon Ross



Brasilianer laver brasilian voks

- Jeg er ekspert i at give voksbehandlinger, da mit store fokus igennem mange år har været at blive dygtig indenfor det område. Og at jeg er ekspert på området, fik jeg bekræftet, da jeg boede to år i Malmø. Jeg havde flere tidligere odenseanske kunder, som bookede tid i min klinik i Malmø, hvilket jeg var enormt stolt af. Og derfor har jeg også besluttet mig for at åbne Vokseriet, nu hvor jeg er tilbage i Odense, Sharon har ingen problemer med at lave intime voksbehandlinger. Og en brasilian voks udført af Sharon giver jo meget god mening, når nu hun er af brasiliansk herkomst. Dog tilbyder Sharon kun intime voksbehandlinger til kvinder over 18 år, og ikke til mænd. Får man lavet 10 voksbehandlinger, bliver man VIP kunde og modtager den 11. voksbehandling gratis. Sharon benytter sig af produktet Perron Rigot, når hun udfører sine behandlinger, fordi det er dem, hun mener, der giver det bedste resultat.

Ansigtsbehandlinger om lørdagen