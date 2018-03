Overskudsmad

FødevareBanken holder 30. marts påskefrokost for brugerne af varmestuen i Fredericia. Dog mangler de nu frivillige til at give et nap med, når overskudsmaden bliver leveret den 29. marts.

Så er det et projekt, der giver god mening, fordi det både bekæmper madspild og hjælper udsatte i lokalområdet, der har brug for det. Anna Sophie Johansen, FødevareBanken.

Fredericia: Overskudsmad trylles om til en påskefrokost. Sådan lyder udmeldingen fra FødevareBanken. Netto's kølelastbil kommer til byen den 29. marts, og man forventer angiveligt en så stor mængde mad, at man har brug for stærke folk til at læsse overskudsmaden af lastbilen. Alt sammen skal det munde ud i et festmåltid hos Kirkens Korshær.

På FødevareBankens facebookside lyder efterlysningen af frivillige sådan: "Her mangler vi frivillige med gode muskler til at losse overskudsmad fra Nettos kølelastbil den 29. marts og madglade frivillige til at afholde påskefrokost den 30. marts." den 30. marts

- Det er over hele landet, vi afholder påskefrokoster. Kirkens Korshærs brugere er udfordrede på mange områder, og sådan en frokost er med til at skabe noget fællesskab her i højtiden. Og så er det et projekt, der giver god mening, fordi det både bekæmper madspild og hjælper udsatte i lokalområdet, der har brug for det, siger Anne Sophie Johansen, kommunikationsmedarbejder i FødevareBanken.

Er man ikke en haj i et køkken, eller er man ikke ferm til at røre i kødgryderne, er der stadig opgaver at få fingrene i. Der skal blandt andet dækkes bord, serveres, ryddes af og vaskes op.

Det hele er frivilligt, og hvis du skal brænde et par timer af enten skærtorsdag eller langfredag i en god sags tjeneste, kan du melde dig til på følgende link: http://frivilligjob.jobbank.dk/job/85911/foedevarebanken/bor-du-i-eller-omkring-fredericia#

I alt bliver overskudsmad fra 114 helligdagslukkede Netto-butikker doneret til Kirkens Korshær.