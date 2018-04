Interview

I begyndelsen tænkte hun ikke videre over de små, forbigående svedeture op til menstruation, og nætterne, hvor dynen halvt i søvne blev slået til side, når det blev pludselig blev varmt. Hun var 48 år, og de forsigtige tegn på overgangsalderen kom ikke bag på hende. De blev heller ikke tillagt større betydning.

Men pludselig kom den buldrende med fuld styrke og var ikke længere noget, der kunne klares med at smide cardiganen eller stikke en fod ud under dynen. Pludselig var det noget med at vågne midt om natten gennemblødt af sved og uden den mindste mulighed for at falde i søvn igen. Pludselig var det noget med at føle sig usikker, trist og ubehageligt skrøbelig.

Renée Toft Simonsen Født 12. maj 1965 og opvokset i Aarhus. Hun er tidligere fotomodel, uddannet psykolog og arbejder i dag som forfatter, manuskriptforfatter, instruktør og brevkasseredaktør.Hun bor i Aarhus med sin mand, Thomas Helmig.



De fire børn er voksne, og lige om lidt bliver parret bedsteforældre for første gang.



"Jeg er f*cking hot!" udkommer på Politikens Forlag 3. april.

- Og dét tog fusen på mig, fortæller Renée Toft Simonsen om overgangsalderens indtog i hendes liv, der viste sig at være en så stor en omvæltning, at hun besluttede sig for at skrive en bog om det.

"Jeg er f*cking hot!" er, som titlen antyder, skrevet, mens sveden drev af hende i alt for mange, mørke nætter, hvor resten af huset sov, og hun fik mærket efter, tænkt over og noteret alt det, der følger med faldende hormonproduktion og et ståsted midt i livet.

Uddrag fra bogen "En tilfældig morgen lå min mand og nussede mig sådan lidt fraværende, og jeg blev ked af måden, han gjorde det på, netop fordi det var fraværende. Han nussede for længe på samme sted, og jeg ønskede noget mere bevidst og omsorgsfuldt. Han så det ikke som vigtigt, kunne jeg ikke bare være tilfreds med det, jeg ?k? Nej, det kunne jeg ikke, for det ?k mig til at føle, at jeg ikke var noget værd, og den følelse var simpelthen så ubehagelig at være sammen med. Jeg ville nusses, så jeg oplevede, at han elskede mig. Det afstedkom, at han følte sig kritiseret. Han nussede ikke godt nok, oplevede, at han ikke leverede, og at han derfor var forkert, og før jeg vidste af det, i en situation, hvor jeg ellers syntes, jeg var rigtig dygtig, fordi jeg sagde det, jeg havde brug for, højt, var vi i gang med at skabe afstand og glide fra hinanden følelsesmæssigt. Episoden endte med, at han gik ind i stuen og satte sig og læste El Pais på sin iPad, mens jeg langsomt gik i følelsesmæssig opløsning inde i soveværelset over endnu en afvisning, og så styrtede jeg ind i stuen, rev iPad´en ud af hænderne på ham og truede med at kaste den ud ad vinduet. Han skulle aldeles ikke give den skærm opmærksomhed, det var mig, der skulle have det. Jamen altså, hvad kan jeg sige? Hvem er bange for Virginia Woolf? Gå hjem og læg dig!""Jeg kiggede ned på pakken med hormonplastre, og pludselig kunne jeg mærke i hele kroppen, at jeg ikke skulle den vej. Her sad jeg, 52 år, svedende, på vej ind i overgangsalderen med 100 km i timen. Men det var MIN overgangsalder, og den eneste mulighed, jeg ?k for at opleve den i det her liv, var, hvis jeg sagde ja tak til den. Så det gjorde jeg lige der i vinduet med Malagas travle liv foran mig."



"Noget af det, jeg oplever som en ny mulighed, der åbner sig her i mit svedsomme årti, er muligheden for at give slip på nogle af de historier, jeg altid har fortalt om mig selv, om, hvem jeg er. Ikke fordi jeg ikke vil vedkende mig det alt sammen, men fordi nogle af historierne måske ikke længere er så hensigtsmæssige, ja, nogle af dem er måske endda ikke længere sande i det nu, som ?ndes lige foran mig."



"Hver eneste dag i de her år siger jeg til mig selv, at det, som fylder i den her sammenhæng, skal have lov at fylde. Vi skal se på os selv med venlige øjne, vise os selv og hinanden kærlighed og respekt ved at tage følelserne alvorligt og lade dem være til stede inde i os. De er en del af det patchworktæppe, som udgør vores liv. Og så skal vi huske, det sidste her er virkelig vigtigt, at vi, når ungerne går ud ad døren for sidste gang som hjemmeboende, skal vente med at bryde sammen, til de er helt ude på gaden. De gider ikke se på det, og det skal de heller ikke."

- Jeg var som sådan ikke overrasket over svedeturene, men jeg var overrasket over det, der også fulgte med. Strømmen af negative tanker og sårbarheden. Jeg blev pludselig enormt berørt og rørt af alting, jeg blev også ked af det og følte, at ingen kunne lide mig. Faktisk overvejede jeg en overgang, om jeg mon havde fået en depression, selvom det ikke harmonerede med resten af mit liv. Men det viste sig jo at være overgangsalderen.