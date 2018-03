Vestens sanktioner mod Rusland er blevet modtaget med affærdigelse i Rusland.

Det fortæller Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland.

- De er blevet modtaget på ganske forventelig måde med en afvisning af, at Rusland har noget at gøre med angrebet i Storbritannien, og at de her udvisninger derfor er en uvenlig handling rettet mod Rusland, der må have et andet formål, siger han.