Middelfart: Lad en 88 meter høj konferencebygning blive et nyt fyrtårn for Middelfart med tilhørende masser af gæster og arbejdspladser.

Hvad, der i nogle ører måske lød som en vild ide, da 77-årige Hans-Jørgen Jensen præsenterede den i tirsdagsavisen, vakte umiddelbar glæde og nysgerrighed hos Kitt Schou Morgen, Møde- og eventchef hos Meeting Lillebælt.

- Vi synes, at sådanne initiativer er positive for hele vores område. Jo større kapacitet, vi kan tilbyde, jo mere attraktive bliver vi også som konference- og kongresområde på landsplan.

Kitt Schou Morgen konstaterer, at de helt store arrangementer nemmere vil kunne gennemføres i Middelfart og Fredericia med en større kapacitet.

- Meeting Lillebælt er netop sat i verden for at tiltrække de rigtig store begivenheder, og derfor kan jeg også kun blive glad for at se sådan et forslag.

Overordnet set sondrer Kitt Schou Morgen ikke mellem, om et hotel ligger i Fredericia eller Middelfart.

- Fordi de to byer ligger så tæt på hinanden, og transporten er så kort mellem de to broer, spiller det i praksis ikke nogen rolle i forhold til, hvor selve eventen skal holdes, siger hun.

Hvorvidt Hans-Jørgen Jensen projekt lader sig realisere, kan hun selvsagt ikke vurdere. Blot finder hun selve ideen så interessant, at hun håber, at der på en eller anden vis bliver arbejdet videre med den. På plussiden tænker hun også, at projektet også på andre planer end de rent kommercielle ville betyde meget for byen.

- Ligeså snart man drejer hen ad Gl. Banegårdsvej, er oplevelsen jo, at man er på vej ud af byen, så et sådant projekt vil binde hele byen meget mere sammen på en fantastisk måde, siger hun.