Kommentar: Middelfart må godt blive lidt mere Herning

Kommentar

Skal Middelfart finde sin plads i en verden, hvor stordriftsfordele næsten over alt er en vigtig bestanddel i at få succes, skal pladsen blandt andet findes i et intensiveret samarbejde med Trekantområdet.

Der, hvor samarbejdet giver mening, vel at bemærke.

Hvilket det i den grad gør, når det gælder om at stå tilbage som vinder i disciplinen "tiltræk konference- og kongresgæster". Middelfart er som bekendt allerede velforsynet med konference- og kongressteder og har for længst etableret sig som en af landets fremmeste konferencebyer.

Men manglen på et stort konferencecenter gør, at de største arrangementer ikke orienterer sig specielt mod Middelfart, og derfor var det også forfriskende i avisen tirsdag at læse 77-årige Hans-Jørgen Jensens visionære forslag om at bygge et 88 meter højt konferencecenter på 22 etager indeholdende blandt andet hotel- og restaurantfaciliteter. Hvilket vil bringe konferencebranchen op på et nyt niveau, hvor det også i højere grad giver mening at inddrage faciliteterne i Fredericia til at løfte opgaven med at servicere gæsterne.

I dag kommer konferencestederne i Middelfart til kort, hvis efterspørgslen går i retning af arrangementer med plus 700 deltagere, der skal være samlet ét sted.

Når og hvis den dag kommer, hvor ITW og industrihavnen er fortid i Middelfart, kommer det unikke område ned til Lillebælt i spil til andre aktiviteter. Jens-Jørgen Jensens projekt er behæftet med et utal af ubekendte faktorer og vil i heldigste fald først blive til virkelighed om føje år.

Men alene tankegangen bag de visionære planer er værdifuld. Den skubber til det rigtige i, at det er okay og faktisk også kan være behæftet med realisme at drømme stort, og det ville ikke skade, hvis Middelfart på det punkt blev lidt mere Herning. Der, i en - undskyld Herning - lidt afsides del af Danmark, talte ingen logik for, at et af Nordeuropas største messeområder skulle ende med at ligge.

I Middelfart er vi tilsmilet af en uovertruffen geografisk placering. Spørgsmålet er, om vi også er tilsmilet af tilstrækkelige store visioner til fuldt ud at udnytte det kommercielle potentiale, som beliggenheden indbyder til, for eksempelvis inden for konference- og kongresbrancen.

Hans-Jørgen Jensens projekt giver håb.