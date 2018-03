Uddannelse

2.k. på Fredericia Gymnasium har været i Tyskland for at bo hos private familier og studere den tyske hverdag. De kom hjem med et nyt syn på sig selv og deres hverdag.

Fredericia: Eleverne fra den humanistiske 2.k. på Fredericia Gymnasium har været en uge i Tyskland for at studere den tyske hverdag og kultur - og for at træne tysk. Eleverne blev indkvarteret ved hver sin værtsfamilie, og senere i april kommer så deres jævnaldrende, tyske værter på besøg i Danmark, hvor de skal bo hos 2.k.-familierne. - Vi har tysk på b-niveau og skulle træne tysk under turen. Men mange af tyskerne ville hellere tale engelsk med os. Selv lærerne på deres gymnasium talte engelsk, fortæller Signe Augustini. “ Småkager og cola til morgenmad. Dét havde jeg ikke oplevet før. Sofie Skøt, 2.k. Alligevel lykkedes det hende og hendes klassekammerater at få talt mere tysk, end de plejer. Og de fulgte med i værtsfamiliernes kultur og vaner. I første omgang var de opmærksom på mange forskelle, som for eksempel madvaner, bordskik, undervisning og andet. Men de opdagede også mange ligheder nedenunder de forskellige vaner. - Vi er faktisk mere ens, end vi troede, siger Helene Fjordside.

Vi har et godt gymnasium

Gymnasiet i Wittenberg var en interessant oplevelse for den fredericianske flok. - Det lignede næsten ét stor billedkunstlokale, så mange forskellige farver var der over det hele, siger Helene Fjordside. - Og næsten al undervisningen foregik stadig med tavle, kridt og hæfter. De havde ikke mange computere, siger Cecilie Aaris. - De var fascineret af, at vi alle går rundt med vores mobil hele tiden, siger Signe Augustini. Oplevelsen har gjort, at de fire er nået til en klarere erkendelse om deres egen hverdag: - Vi har et godt gymnasium, siger Cecilie Aaris.

Tyskerne er på vej