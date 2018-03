- Jeg havde selv en episode, hvor jeg tilfældigvis kom kørende derude. Det var en kvinde med en lidt større schæferlignende hund, hvor jeg simpelthen måtte køre min bil ind mellem koen og hunden for at stoppe et angreb. Når vi går ud og advarer, er det mest af hensyn til hundene, for de kan både risikere at blive stanget og trampet på, fortæller Erik Pedersen.

Køerne betragter hunde som rovdyr, og der har været flere eksempler på, at de kan finde på at angribe, hvis de føler sig pressede.

Otterup: Hvis påsken byder på en tur ad Enebærodde, kan naturoplevelsen lige nu byde på ikke mindre end 10 nyfødte galloway-kalve blandt det kvæg, der er sat ud til at pleje naturen på odden. Men samtidig er det ekstra vigtigt, at man i denne periode respekterer dyrene og holder sig på afstand.

Nyfødte kalve og deres mødre skal have ro til at finde hinanden, og Erik Pedersen opfordrer til, at man betragter kalvene på afstand og ikke lader sine børn løbe hen til dem. Også selv om en kalv kan ligge i græsset og virke forladt. Moderen kan ofte være gået lidt væk for at søge efter føde, og vil enten forsvare sit afkom eller måske forlade det, hvis hun føler sig presset.

- Der er ingen grund til at være nervøs for at færdes på Enebærodde, hvis bare man er opmærksom og respekterer dyrene. Man skal gå forbi køerne og lade som ingenting, så er der ikke fare på færde. Jeg er selv derude flere gange hver eneste dag, og er selvfølgelig opmærksom på om bestemte køer er særligt aggressive, for så bliver de fjernet, fortæller Erik Pedersen.

Sidste år kostede et sammenstød med en ko livet for en 64-årig hundelufter på en mark ved Broager i Sønderjylland.