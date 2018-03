Faaborg-Midtfyn: Søndag den 8. april går indsamlere i hele landet på gaden for at samle ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Det bliver også tilfældet i Faaborg-Midtfyn Kommune, men her mangler der frivillige til at gå rundt med indsamlingsbøsserne.

- Det er sådan set hele vejen rundt i kommunen, at der mangler folk, siger formanden for Kræftens Bekæmpelse i Faaborg-Midtfyn, Ulla Witt, som håber, at flere folk vil melde sig under fanerne - og gerne så hurtigt som muligt.

Det er formanden, som skal kontaktes, hvis man har lyst til at hjælpe i den gode sags tjeneste - det gælder uanset hvor i kommunen, man ønsker at bruge et par timer på indsamlingen.

Ulla Witt kan kontaktes på telefon 2012 7176.

Sidste år blev der samlet 384.000 kroner ind i kommunen til Kræftens Bekæmpelse.