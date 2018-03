Korinth: 2017 blev på mange måder et skelsættende år i Korinth Hallen, som for første gang klarede den daglige drift uden en fastansat halbestyrer. Hallens økonomi kan ikke længere bære en sådan stilling.

Det gav hallen et overskud på 180.000 kroner, som øremærkes til hallens igangværende udviklingsprojekter - grøn omstilling, tilgængelighed for alle brugere samt tiltrængt renovering af køkken/café-faciliteter. Renoveringsdelen afhænger dog nøje af et positivt svar på hallens ansøgning til kommunens moderniseringspulje, oplyste hallens formand, Jan Hansen, i sin beretning til generalforsamlingen forleden.

Der er søgt en million - halvdelen i år, halvdelen i 2019.

- Vi frivillige omkring hallen har taget udfordringen op i et forsøg på at bevare et vigtigt lokalt mødested i et område, der også er presset af lukningen af Brahetrolleborg Skole og reduktionen af børnehavefunktionen. Vi synes selv, at vi er kommet rigtig godt af sted med dette. Vores hestekur omfatter en række spareøvelser, reorganisering af hallens drift og ikke mindst nye indtægtsgivende aktiviteter, påpegede formanden.

I 2017 tog hallen fat på et større energiprojekt, som indebærer en samlet investering på 650.000 kroner, hvoraf der optaget et lån på en halv million kroner.

Hallen har gennem de senere år oplevet et fald i udlejning af timer på halgulvet, men i 2017 lykkedes det at vende denne udvikling, og der er nye aktiviteter - futsal, cirkeltræning, qigong - men man har måttet sige farvel til børnegymnastik og volleyball. /EXP