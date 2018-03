Tyveriet udviklede sig dog til røveri, da medarbejderen kom tilbage. Her blev han skubbet i brystet af den 18-årige, der også sendte beskeden "du blander dig bare uden om" til den ansatte, inden de to røvere forsvandt med 28 kartoner cigaretter til en værdi af knap 11.000 koner.

Omkring klokken 19 den pågældende dag indfandt han sig i dagligvareforretningen sammen med en kammerat, og da en ansat et øjeblik forlod kassen, gik de to i gang med at forsyne sig med cigaretkartoner.

Det blev straffen til en nu 18-årige mand, da han forleden var i Retten i Svendborg. Her blev han dømt for røveri mod Dagli'Brugsen i Ryslinge den 17. maj 2017.

I retten nægtede den 18-årige sig skyldig i alle anklagerne, og foruden røveriet var han også tiltalt for adskillige butikstyverier begået i den selv samme dagligvareforretning og hos Sparkøbmanden i samme by.

Blandt andet var den 18-årige mand tiltalt for at havde stjålet parfume til en værdi af 80 kroner og ved andre lejligheder - i forening med medgerningsmanden til røveriet - at have stjålet varer for knap 900 kroner den ene gang og godt 300 kroner en anden gang.

Den nu dømte blev dog frikendt for flere af tyverierne, idet retten ikke mente, at videoovervågningen i forretningen beviste, at han havde stjålet varerne eller at det var sket i forening med den anden. Han blev dog kendt skyldig i at have stjålet en større mængde Pringle-chips, mere præcist 20 rør med chips, en pakke toastbrød samt en cola.

Ifølge domsudskriften er den 18-årig tidligere straffet med seks måneders fængsel for vold og også tidligere dømt for tyveri. Sammen med værdien af de stjålne cigaretter, og at forholdene blev begået inden for et par dage i maj 2017 var det skærpende omstændigheder. Modsat var det formidlende, at der blev brugt begrænset vold ved røveriet, at det ikke var planlagt som røveri, men tyveri, og mandens alder, 17 år, på gerningstidspunktet.

Medgerningsmandens sag bliver behandlet separat.