Kerteminde: Kerteminde har fået ny kampagneleder til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling, som i år finder sted søndag 8. april. Asger Gewecke er ny mand på posten, og han vil i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalforening stå bag årets indsamling, fremgår det af en pressemeddelelse.

Hvis man vil give et nap med i et par timer, kan man melde sig som indsamler til Asger Gewecke på tlf. 40349441 eller mail awg@km.dk. - Din støtte er med til at gøre en stor forskel. I 2018 forventes 196 personer i Kerteminde kommune at få stillet en kræftdiagnose. Det viser beregninger som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. 1471 personer i Kerteminde forventes ved afslutningen af året at leve med kræft, nævner han i pressemeddelelsen. De penge, der samles ind, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende samt til forskning og forebyggelse. I 2017 samlede Kertemindeborgerne 66.316 kr. ind til fordel for arbejdet. Lokalt er der 2022 medlemmer. /EXP