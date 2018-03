40 unge bruger påskeferien i sal og på scene på Bastionen for at kunne levere publikum Nyborg Ungdomsskoles rockmusical, der i år hedder "Orbis."

Nyborg: - Godt, klar scene...værsgo! En gruppe unge klumper sig sammen om hinanden i højre side af Bastionens store scene. De går noget forsigtig i gang med den scene, som instruktør Jesper Nielsen vil have gang i. - Nej, altså, stop nu lige. Se her! Se hvor meget plads, der er ud til scenekanten. Kom frem. Kom nu frem! Jesper Nielsen herser med tropperne, for han og instruktørteamet omkring Nyborg Ungdomsskoles årlige rockmusical - i år hedder den "Orbis" - skal sørge for, at forestillingen i løbet af påskeferien er klar til publikum. Det handler "Orbis" om Nyborg Ungdomsskoles rockmusical "Orbis" er en fortælling om fire unge, der alle lider af alvorlige kræftsygdomme. De får eksperimentel behandling, der har en form for hallucinerende virkning og sender dem ind i fantastiske, eventyrlige og også skræmmende paralleluniverser, hvor de møder de særeste eksistenser.Som altid er rockmusical skrevet særskilt til årets hold på 40 unge. Handlingen er skitseret, sange og musik er skrevet og komponeret på forhånd. I løbet af vinteren udvikler de unge forestillingen gennem arbejdet med drama, sang, musik, lys, lyd og kostumer. Påskeferien bruges til at få det hele gjort til en seværdig forestilling.



Forestillingen spiller på Bastionen i Nyborg. Premieren er klokken 19 anden påskedag den 2. april. Herefter spiller forestillingen til og med fredag den 6. april.



Debutanten

Som at kalde Josefine Christensen, Bovense, og Johannes Larsen, Nyborg, ned af scenen til en snak om at være med i rockmusical. Begge går i 1. g på Nyborg Gymnasium og er dermed blandt de ældste på holdet. Rockmusical i ungdomsskolen er for de 14- til 18-årige. Josefine Christensen har ikke før prøvet at være med i rockmusical. - Jeg har aldrig tænkt mig selv være med her. Jeg går i musikklassen på gymnasiet, hvor de andre talte så meget om det. Så tænkte jeg, at det kunne jeg da godt prøve. Jeg tror, vi er ti fra klassen, der tilmeldte os. Og jeg er helt vild med det, siger hun. Josefine Christensen er særlig interesseret i sang, hun har sunget altid. Nu er hun ved at lære sig selv at spille klaver. - Jeg har da stået på en scene før. Jeg har spillet lidt dilettant i Bovense. Men ellers ikke, siger hun. - Men at være med her, det går ud over alle mine forventinger. Vi har et vildt godt fællesskab. Det er en vild oplevelse.

Scenevant

Johannes Larsen er af de to, der har mest sceneerfaring. Han har været med i Nyborg Voldspils familieforestilligner, siden han var 11. Første forestilling var "Peters jul." - På voldspillet er det jo med optagelsesprøve for at komme med. Her er det helt anderledes. Alle, der melder sig, er med. Det giver noget helt andet. Vi får lov at præge den karakter, vi skal spille, og den måde, vi skal spille rollen på. Det er god træning, giver god erfaring, hvis man vil til audition på andre forestillinger, siger han. Josefine Christensen spiller rollen som doktor Kakadue, Johannes Larsen er Skildpede. - Ja, vel nærmest en skildpadde. Sådan en rimelig døsig én, meget sløv og helt uenergisk, og som har de mest besynderlige kommentater til det, der sker på scenen. Det er helt anderledes måde at spille på. Tit skal man udstråle en masse energi, siger han. Når man går i 1. g, er det måske lige tidligt nok at tænke på fremtiden efter studentereksamen. Josefine Christensen har nu strejfet tanken om, at døre skuespil og sang til noget mere end dilettant og rockmusical. Men nogen alvorlig beslutning har hun ikke truffet. Johanne Larsen har nok været med på en scene ofte, men for ham bliver det ikke til noget professionelt. Han interesse går i retning af noget naturvidenskabeligt og samfundsfag, som han har som linjefag på gymnasiet. Det afholder ham nu ikke fra i sin fritid at dyrke musikken. Han spiller klaver og er med i samspilband på Nyborg Musikskole. - Og så skriver jeg musik på computeren, siger han. - Vi tager scene 10B! lyder kommandoen fra instruktørbordet. Dér er Josefine Christensen og Johannes Larsen med, så de stryger op på scenen igen. Men først efter at gentage, at det at være med i rockmusical slår alt andet i påskeferien. - Vi har et vildt godt fællesskab. Det er en vild oplevelse, siger de nærmest i kor.

Instruktøren laver en scene