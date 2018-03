Selvom Østfyns Produktionsskole i øjeblikket har varslet opsigelse af 11 lærere, så satser de på til næste år at blive en statlig styret institution. Det kræver den fulde opbakning fra byrådet, så den beder de nu om.

Marslev: Østfyns Produktionsskole er i knæ i øjeblikket. Alligevel rækker de efter stjernerne. Produktionsskolen drømmer om en at blive uddannelsesinstitution. En stor reform, der træder i kraft i sommeren 2019, nedlægger alle nuværende produktionsskoler, og en stribe andre uddannelsesforberedende tilbud. De erstattes af skoler med navnet Forberedende Grunduddannelse - FGU - og det er lige i denne tid, man er ved at afgøre, hvor landets cirka 90 FGU'er skal ligge. Og hvilke af dem, der samtidig skal være institution og dermed "moderskole" for en klynge FGU'er. Den, der med bestyrelse og ledelse har magten og ansvaret for udvikling og afvikling af klyngens skoler. Alle skal have en uddannelse Den reform, der træder i kraft i 2019, har som mål, at alle 25-årige skal have en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.FGU, der afløser produktionsskoler, Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenuddannelse, Ordblindeundervisning, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelsen, skal være det sted, hvor eleverne kvalificeres til erhvervsskolerne - på samme måde som gymnasierne kvalificerer eleverne til en toeretisk uddannelse. Og sådan en "moderskole" vil Østfyns Produktionsskole gerne være. - Der skal være cirka 90 FGU'er i landet, og cirka 30 af dem skal samtidig være institutioner - heraf to-tre på Fyn, fortæller skolens forstander, Karsten Holm Jensen. - Der er ingen, der forventer andet, end at Østfyns Produktionsskole bliver FGU-skole.

Nu har I chancen

Det håb nærer især skolens bestyrelsesformand, Arne Krydsfeldt. - I forhold til andre produktionsskoler har vi meget fine forhold, så vi har allerede forsøgt at fortælle politikerne i byrådet, at nu har de chancen for at sikre Kerteminde en uddannelsesinstitution, forsikrer han. - Og netop fordi vi har fået sådan en god skole op at stå, vil det være ærgerligt, hvis politikerne ikke vil rejse sig og kæmpe for den. For som han og den øvrige bestyrelse blandt andet har skrevet til byrådspolitikerne, er det ikke en naturlov, at FGU-institutionerne skal ligge i de store kommuner - staten er jo i fuld gang med decentralisering.

Opsigelsesvarsel til 11 lærere

Østfyns Produktionsskole har dog lidt af et handicap netop nu: De har så belastet en økonomi, at de har måttet give opsigelsesvarsel til 11 ud af skolens 23 lærere. - Folketinget vedtog med virkning fra 1. januar 2017 at sætte elevernes løn ned - hjemmeboende over 18 år oplevede et fald i indkomst på 42 procent, udeboende faldt med 30 procent fortæller Karsten Holm Jensen. - Det medførte et markant fald i antallet af elever. Heldigvis havde vi mange, der havde indskrevet sig før skæringsdatoen, men i august, da det nye skoleår begyndte, oplevede vi et kæmpe fald, supplerer Arne Krydsfeldt. Skolen kom nogenlunde ud af 2017, men er endnu ikke nået op på elevniveauet fra før regeringens indhug i elevlønningerne. At det var et fejlskud, indså regeringen så hurtigt, at elevlønningerne blev sat op igen pr. 1.-1. 2018.

Regeringens fejlskud ramte hårdt