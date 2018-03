Æg og fugle var ikke kun inspirationskilde for Johannes Larsens berømte værker, men også for de aktiviteter museet har igangsat i påskeferien.

Kerteminde: Johannes Larsen Museet på Møllebakken i Kerteminde ligger med perfekt placering ud til vandet og med mange forskellige fugle i haven. Men det er ikke udsigten ud over vandet, der interesserer hovedparten af de børn, der besøger museet i påskedagene.

Johannes Larsen Museet har åbnet for flere aktiviteter, der er målrettet børn i skoleferien. Birgitte Kjøller, der er formidlingsinspektør på museet, har taget initiativ til højtidens aktiviteter, der blandt andet byder på et æggeværksted. Her kan både børn og voksne komme ind og dekorere æg i flamingo.

- Der er de helt små børn og så op mod 12-års alderen, fortæller Birgitte Kjøller, der render rundt mellem bordene, hjælper til og skifter vand til penslerne.

- På væggene har vi hængt inspiration til dem, der kommer ind. Bagefter folder de en æske, og så kan de få æggene med hjem, hvis det er det, de vil.

Også uden for render børn rundt og finder æg. Den jagt skyldes, at Johannes Larsen Museet har lavet en såkaldt æggejagt, hvor børnene skal gætte hvilke fugle, der hører til hvilke æg.

Alle påskeaktiviteterne lægger sig op ad Johannes Larsens kunstværker, der fokuserede meget på fugle.

- Det er vigtigt for os, at vi koncentrerer det om hans kunstværker, og så er æg jo oplagt her til påske, fortæller Birgitte Kjøller med et stort smil.

Da æggeværkstedet er et bemandet værkstedet, har det kun åben onsdag fra 10 til 15, hvorimod mange af de andre aktiviteter, som er listet op på museets hjemmeside, fortsætter henover hele påskeferien.

Udover æggeværksted og æggejagt har museet også åbnet for en ny udstilling med John Olsen og Jes Fomsgaard, der kan opleves hen over påskedagene.