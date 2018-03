Svendborg: Et massiv opbud af politi- og sikkerhedsfolk er i øjeblikket i gang med at undersøge en lejlighed i Jægermarken i den vestlige del af Svendborg.

Der er masser af politi i området, og også folk fra beredskabet, Kemisk Beredskab, Hærens Sprængningstjeneste og den såkaldte Hazmat-indsats, der identificerer gasser, væsker og faste stoffer.

Vagthavende ved Fyns Politi, Lars Thede, oplyser, at man er ved at undersøge en lejlighed i forbindelse med en anden sag. Hvad det præcist er, politiet er på sporet af, vil han ikke sige.

- Vi har fundet noget i forbindelse med en efterforskning, som vi ønsker at undersøge nærmere. Vi er ikke oppe i det røde felt, men vi er nødt til at have nogle specialister til at hjælpe os med, hvad det er, vi står overfor, siger Lars Thede.

Det store opbud rykkede ud i Jægermarken omkring klokken 14, og adgangsvejene til den sidste boligblok er spærret af. Der er dog ingen beboere, der er blevet evakueret fra området.

- Vi har spærret af, fordi vi ønsker arbejdsro, siger Lars Thede.

