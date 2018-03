Indehaveren af Faaborg Camping, Torben Kjærulff, er vred over, at et politisk flertal vil bygge shelterplads med gratis overnatning 300 meter fra hans campingplads

Faaborg: Torben Kjærulff, Faaborg Camping, er skuffet og sur over, at et politisk flertal ser ud til at sige god for en shelterplads ved Gåsebjergsand, 300 meter fra hans campingplads. Det vil betyde gratis overnatning, som formentlig vil have særlig appel til naturvandrere på den populære Øhavsstien. Politikerne vil give lov til at opføre tre shelters med plads til en familie i hver. Gåsebjergsand Gåsebjergsand er et 7,2 hektar stort område, som Naturstyrelsen ejer nord for Faaborg. Det ligger ved foden af Svanninge Bjerge, som ejes af Bikubenfonden. Der er adgang via Odensevej og Rallebæksgyden.I dag rummer området blandt andet en populær naturlegeplads, hvor det også er bålfaciliteter, en toiletbygning og en bygning, der rummer klubfaciliteter for Faaborg Ski- og Motionsklub og Faaborg Orienteringsklub. Mange kender det også som start og målområde for Alpeløbet.



En lokalplan lægger op til at udvikle området med bedre faciliteter for klubberne, spejderne og områdets gæster. Der skal blandt andet bygges en forbedret centerbygning, toiletter og redskabsskure.



Politikerne er enige om at give området et rekreativt løft. Diskussonen går udelukkende på, om det skal opføres tre shelters, der bliver gratis at bruge, og som ikke kræver forhåndsreservation. Torben Kjærulff er mildt sagt forbløffet, da avisen ringer og fortæller, at der er politisk flertal for at bygge shelters på det 7,2 hektar store område ved Svanninge Bjerge, som Naturstyrelsen ejer, og som mere eller mindre ligger nabo til Faaborg Camping med 125 udlejningsenheder. - Min puls er lige steget til 200. Jeg skal lige have vejret, lyder den første kommentar fra campingplads-indehaveren. “ Lige nu er det offentlige min største konkurrent. Det er da helt vildt, at politikerne vil lave gratis overnatningssteder i min baghave, 300 meter fra min campingplads. Torben Kjærulff, indehaver af Faaborg Camping.

Mit eksistensgrundlag

Shelterbyggeriet indgår som en mindre del af planerne om at booste aktivitetsområdet Gåsebjergsand, hvor der i forvejen er naturlegeplads og klubfaciliteter for Faaborg Orienteringsklub og Faaborg Ski- og Motionsklub. Et lokalplanforslag, som netop har været i offentlig høring, giver mulighed for at forbedre faciliteterne med et nyt friluftscenter, toiletter, redskabsskure og altså shelters. Shelterne har Torben Kjærulff reageret på i en indsigelse til lokalplanen. "Vi kan ikke på nogen måde acceptere, at der opføres shelters på og omkring Gåsebjergsand", skriver Kjærulff i sin indsigelse, som han havde forventet ville få politikerne til at droppe ideen. Det sker altså ikke, og nu siger han uddybende: - Jeg er ked af, der ikke er større politisk forståelse for mit erhverv. Det her handler om min virksomheds eksistensgrundlag, men i et større perspektiv synes jeg også, det handler om politikernes syn på Faaborg som turistby. Lige nu er det offentlige min største konkurrent. Det er da helt vildt, at politikerne vil lave gratis overnatningssteder i min baghave, 300 meter fra min campingplads.

Presset fra nord og syd

- Der er tale om tre shelters. Betyder de meget for Faaborg Campings økonomi? - Jeg forstår godt, det kan være svært for udenforstående at sætte sig ind i. Men det handler jo blandt andet om, at vi udlejer særlige vandrerhytter til friluftsmennesker, der godt kan lide at bo lidt primitivt. De repræsenterer en investering for mig og er en indtægtskilde. Jeg kan jo ikke konkurrere med gratis faciliteter. Jeg har såmænd ikke noget problem med, at spejdere overnatter på Gåsebjergsand, men det er problematisk, at et offentligt aktivitetsområde tilbyder gratis husly lige ved siden af min erhvervsvirksomhed. I første omgang handler det om tre shelters, men snart er det måske fem eller otte, når efterspørgslen stiger. - Og det er ikke kun et spørgsmål om shelters. For et par år siden vedtog kommunen, at der skulle være mulighed for gratis parkering af autocampere på havnen i Faaborg, så jeg bliver efterhånden både modarbejdet fra syd og nord. Jeg savner, at kommunen viser, at der er opbakning til en campingsplads tæt på Faaborg by.

Udvalg står splittet