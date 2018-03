Tirsdag gik det helt amok med kunder i butikken, og allerede ved middagstid havde de tre bagere trillet over 2000 romkugler. Kugler, som alle bliver solgt lige så hurtigt, som bagerne kan nå at trille dem.

Nu står påsken for døren, og det kan godt gå hen at blive et problem, for i påskedagene køres der ikke forsyninger ud til butikkerne.

- Vi er nødt til at bage nyt for at kunne lave så mange romkugler, forklarer han. I denne opskrift indgår der helt specifikt wienerbrød og mazarinkage.

Han valgte at stille op i konkurrencen, men havde ikke forberedt sig på at vinde den, og da romkugler jo laves af kagerester, kom han lidt på spanden, da hele landet begyndte at køre til Nørre Aaby for at få fat i den kuglerunde kage.

De unge piger bag disken laver ikke meget andet end at sælge de små kugler. Cirka 99 procent af det, der langes over disken, er romkugler, vurderer de.

- Jeg kan se, at det her er så stort, at andre skal have lov at prøve det. Konkurrencen er stadig meget ny, så jeg kunne måske se mig selv som en del af dommerjuryen i fremtiden. Det her er en "once in a lifetime"- oplevelse, og den kan jeg godt unde andre bagere at få. Det kan sætte en by på landkortet, og det er vi nu, siger er tilfreds, men travl bager.

Romkugle-konkurrencen udskrives kun hvert andet år, og når det igen er tid til at finde en ny vinder, så tror Carsten Bjørn Bak Matthiesen ikke, at han vil stille op igen.

Det er en uge siden, at bageriet vandt titlen, og i dagene efter kom flere og flere kunder. Tirsdag var det helt vildt, og der er ikke noget der tyder på, at det de næste dage skulle blive mindre. Påsken står for døren, og derfor kører mange danskere over Fyn for at komme på påskeferie i den ene eller anden ende af landet. Og her ligger Nørre Aaby jo helt perfekt til at tage en lille pause i køreturen og tage romkugler med til eftermiddagskaffen hos familien.

- Jeg havde da tænkt, om jeg skulle tage ud på motorvejen og spraymale på skiltene, at man kan få Danmarks bedste romkugler i Nørre Aaby, spøger Carsten Bjørn Bak Matthiesen, men vurderer alligevel, at det ikke bliver nødvendigt. Det er det ikke at to årsager: Han har ikke tid - han skal trille mange flere romkugler de kommende dage, og rygtet er allerede spredt, og folk kommer væltende helt af sig selv.

- En kvinde i køen til bageriet fortæller også en anden kunde, at hendes datter fra København ringede til hende med beskeden om, at "nu har du bare at tage romkugler med fra Nørre Aaby".