Den irske udenrigsminister siger, at man har bedt en russisk diplomat om at rejse hjem til Rusland.

Irland udviser en russisk diplomat i solidaritet med Storbritannien og i forlængelse af et giftangreb på en russisk eksspion i England 4. marts.

Det er udenrigsminister Simon Coveney, som fortæller, at han har meddelt den russiske ambassadør i Irland, at man har frataget en diplomat akkrediteringen og den diplomatiske status.

Diplomaten har fået besked på at forlade Irland, skriver den irske public service-station RTE.

Angrebet på Sergej Skripal i Salisbury er "en krænkelse af det internationale regelbaserede system, som vi alle er afhængige af", begrunder Simon Coveney beslutningen.

Han talte mandag aften med den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, og han sagde ved den lejlighed, at Irland ville reagere i solidaritet med briterne.

Irland er et af 17 EU-lande, der sammen med USA, Canada og Australien har udvist russiske diplomater, efter at briterne for to uger siden udviste 23 russiske diplomater.

Flere end 100 diplomater i forskellige lande har det seneste døgn fået besked på, at de skal rejse hjem til Rusland.

4. marts blev den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury i det sydlige England.

De to er fortsat indlagt efter angrebet med en nervegift, som ifølge britiske efterforskere er den russiske gift Novichok.

Rusland har benægtet, at landet står bag angrebet i England.

Russerne har lovet, at man vil svare igen på de mange udvisninger af diplomater, men der er endnu ikke kommet et egentlig svar fra Moskva.

Tidligere har russiske myndigheder sagt, at man slet ikke har udviklet giften Novichok. Men det er blevet modsagt af flere russiske kemikere, som hævder at have arbejdet med at producere giften i Rusland.