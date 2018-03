Sauna

Skåstrup: Søndag den 8. april kl. 10-12 er der tændt op i den nye mobile sauna, som denne dag står ved Skåstrup Strand ved enden af Nyhave. Der er nemlig i Skåstrup etableret en ny forening, der hedder Friluftsliv og Sauna - Nordfyn.

Foreningen har til formål at give medlemmerne gode oplevelser med badning, sauna og friluftsliv i lokalområdet, primært ved at tilbyde mulighed for at benytte en mobil brændefyret sauna. Og til det formål har foreningen - med hjælp fra Nordfyns Kommunes pulje til lokale initiativer - indkøbt en sauna, der er monteret på en trailer.

Alle er velkomne til at komme forbi og mærke varmen og høre lidt mere om projektet - foreningen byder på en kop bålkaffe. Husk badetøj og håndklæde, opfordrer foreningen.

Medlemmer af foreningen vil få ret til at låne saunaen, som kan trækkes efter en almindelig bil og placeres lige der, hvor man ønsker det - hjemme i haven, ved stranden eller ved en sø.

Se mere om foreningen på www.oresogn.dk under foreninger. /EXP