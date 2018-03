House of Oliver Twist med 33 ansatte solgt til Swedish Match, stort svensk selskab, der har en børsværdi på 45 milliarder kroner.

Svenske Swedish Match, storproducent af snus, har købt det fynske familieselskab House of Oliver Twist, der tjener sine penge på tobakspastiller. Swedish Match venter at kunne lukke aftalen den 3. april, oplyser det svenske selskab i en børsmeddelelse.

Swedish Match er et af de større firmaer på den svenske børs, hvor det indgår i indekset over de 30 største virksomheder. Værdien af Swedish Match er p.t. omkring 45 milliarder kroner, så det er en svensk kæmpe, der har købt et mindre fynske familiefirma med 213 års historie i tobaksbranchen.

Siden 1974 har House of Oliver Twist været ejet af Michael Drest Nielsen og hans familie, men fra næste uge er det gamle familiefirma på svenske hænder.

House of Oliver Twist, der har adresse på Børstenbindervej i Odense, har 33 medarbejdere og omsætter for cirka 60 millioner kroner årligt. I regnskabsåret 2016/17, der løb frem til udgangen af august, havde selskabet et nettooverskud på 17,1 millioner kroner.

- Oliver Twist er et rigtig godt supplement til vores røgfrie portefølje og vil sikre øget dybde i vores tyggetobak-udbud - særligt i Europa, siger Lars Dahlgren, der er administrerende direktør hos Swedish Match.