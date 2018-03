Fredericia: Danmarks Naturfredningsforening skal fratages retten til at rejse fredningssager. Hurtigst muligt. Sådan lyder det fra Flemming Fuglede, som er formand for Bæredygtigt Landbrug med hovedkontor i Fredericia.

Han bakker dermed op om det forslag, som miljøordførere fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance har stillet i Fredericia Dagblad. Det sker i forbindelse med sagen om fredning af Trelde Skov.

- Der er ingen som helst grund til at fastholde en forældet lov og en ret, som ingen andre foreninger har. Dette levn fra gammel tid betyder i dag, at ikke bare landmanden men også den almindelige dansker føler sig terroriseret af DN. Disse fredninger indskrænker folks råderet over egen jord - og det gælder såvel landmænd som villaejere, siger Flemming Fuglede Jørgensen i en pressemeddelelse fra interesseorganisationen.

Han ønsker i lighed med miljøordførerne ændret den lovgivning, som siden 1937 har givet DN en særlig ret til at rejse fredningssager. Det er miljøordførerne Pia Adelsteen (DF), Erling Bonnesen (V) samt Carsten Bach (LA), som ønsker at ændre loven.

Bæredygtigt Landbrug nævner også fredningen af området ved Hesbjerg-kilen vest for Odense, hvor 53 lodsejere er berørt af forslaget, som et aktuelt eksempel. - Her ser flere af vore medlemmer chokeret til, mens en privat forening uden demokratisk legitimitet forsøger at fratage dem deres jord og levebrød, siger Flemming Fuglede Jørgensen i pressemeddelelsen.