Hvor henter Carsten Jensen sine påstande om djøf-chefer fra?

Af: Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, og Morten Bæk, formand for Offentlige Chefer i Djøf

Replik. Forfatter Carsten Jensen er her i avisen den 24. marts ude med en støtteerklæring til de offentligt ansatte i de aktuelle forhandlinger om nye overenskomster for medarbejderne i staten, kommunerne og regionerne.

Tak for det. Vi er helt enige i, at offentligt ansatte skaber værdi for både borgere og virksomheder. Den offentlige sektor er afgørende for, at vi også har en velfungerende og konkurrencedygtig privat sektor i Danmark. Og selvfølgelig skal offentligt ansatte have en rimelig løn og ordentlige ansættelsesvilkår.

Så langt så godt. Men pludselig ud af det blå skriver Carsten Jensen: "JEG VED GODT, at der findes en lille flok DJØF'ere, som er svært gode til at bevilge sig selv højere lønninger og ydermere er en plage for deres omgivelser." Hvor kom det lige fra? Og hvor ved Carsten Jensen det fra?

Ca. to pct. af de offentligt ansatte har en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse - en djøf-uddannelse, og de bidrager selvfølgelig som alle andre offentligt ansatte til at løfte de opgaver, vores politisk valgte repræsentanter i staten, kommunerne og regionerne beslutter. Vi håber da, at alle kan enes om, at der skal være styr på pengene og paragrafferne, så vi fortsat har en velfungerende offentlig sektor, der tilgodeser både kvalitet, effektivitet og borgernes retssikkerhed.

Det er ganske interessant, at mens mange i Danmark har travlt med at tale kvaliteten af de offentlige institutioner og den offentlige service ned, ligger Danmark helt i top, når institutioner som fx Verdensbanken og OECD kigger på Danmark og sammenligner os med andre lande. Ligesom Danmark ifølge Transparency International er et af de mindst korrupte lande i verden.

Ingen offentligt ansatte bevilliger sig selv økonomiske fordele. Løn og vilkår er naturligvis aftalt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, og de konkrete lønforhold skal selvsagt holde sig inden for de aftalte rammer. Det er lige præcis det, der i øjeblikket bliver forhandlet om. Og hvor vi stærkt håber, at det kan lykkes at finde en aftale, så vi undgår en opslidende og skadelig konflikt. Det tror vi, alle parter og ikke mindst Danmark og danskerne er bedst tjent med.