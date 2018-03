Alternativet holder fast: Landbruget slipper altså ikke udenom den grønne omstilling

Landbrug: Alternativets nye landbrugsudspil "Bæredygtigt Landbrug" bliver i et indlæg her i avisen kritiseret af Jørgen Lund Christiansen for at være "hyklerisk". Ifølge ham er Alternatives ambition om et 100 procent økologisk landbrug unødvendig, fordi han mener, at "dagens sprøjtemidler er miljøvenlige", og at vi i stedet bør forbyde bilkørsel, medicin og rødvin, hvis vi vil undgå gift i drikkevandet.Jørgen Lund Christiansen har helt ret i, at der er masser af ting, vi skal tage fat på for at skabe et langt mere bæredygtigt samfund. Men en økologisk revolution af sprøjtelandbruget er en afgørende del af det arbejde.

For uanset hvor meget landmændene ville ønske det, er der altså ikke noget, der hedder "miljøvenlige sprøjtemidler". Der er nogle pesticider, der er mindre giftige end andre. Men det er alt sammen gift, og når det bliver sprøjtet ud over vores fødevarer og ender i vores drikkevand, kan det have store konsekvenser både for vores miljø og vores sundhed.

Sprøjtemidlet, der for nylig blev opdaget i hver fjerde danske drikkevandsboring, desphenyl-chloridazon, blev heldigvis forbudt i 1996, efter at man i mange år havde brugt det til produktion af roer, rødbeder og løg. Men hvert år opdages der masser af overskridelser af grænseværdierne i drikkevandsboringerne, også med tilladte sprøjtegifte, og alligevel fortsætter landbruget ufortrødent brugen af sprøjtemidler. Faktisk sprøjter de danske landmænd i dag dobbelt så ofte som i år 2000.

International forskning viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem den mængde af sprøjtegiftrester, som gravide kvinder har været udsat for, og udviklingen af deres børns hjerner. Så sent som sidste år blev pesticidet flupyrsulfuron-methyl forbudt i EU, fordi man mistænker det for at være kræftfremkaldende og skade fostre. I Danmark har vi brugt pesticidet i mange år, og regeringen ønskede da også at lade tvivlen komme landmændene til gode, men det endte heldigvis med, at det fra december 2018 ikke længere må bruges i Danmark.

Burde vi ikke altid lade tvivlen komme vores miljø og de fremtidige generationer til gode, når det handler om sprøjtegift? For hvad skal vi svare, hvis vi om 20 år opdager, at dagens såkaldte "miljøvenlige sprøjtemidler" har enorme utilsigtede konsekvenser? Skal vi sige, at der ikke var noget alternativ? Det er der jo. Det ved vi. Et økologisk landbrug, der producerer mere grønt og færre kvæg og svin, er langt bedre for miljøet, for vores sundhed, for klimaet og for landmændenes økonomi.

Landbruget står i dag i milliardgæld til halsen og modtager omkring 10 milliarder i årlig statsstøtte for overhovedet at kunne køre rundt. Kort sagt er det på lange stræk en kæmpe underskudsforretning. De økologiske landbrug stortrives derimod. De kan nemlig tage flere penge for færre produkter, fordi danskerne og resten af verden i høj grad efterspørger økologiske kvalitetsvarer, der er fri for gift - og de er villige til at betale det, det koster. Derfor er en omlægning til et moderne økologisk landbrug, hvor man kombinerer gammel viden om eksempelvis sædskifte med den nyeste forskning og teknologi, en helt oplagt måde at få landbruget til at blive økonomisk bæredygtigt igen.

Endelig vil vi gerne udfordre fortællingen om, at udviklingen af landbruget har gjort det muligt at brødføde mange flere mennesker på jorden. For set fra et klimaperspektiv er den måde, vi driver landbrug på i dag - med afsindigt mange kvæg og svin, der både skal have foder og transporteres over store afstande - enormt klimabelastende, og en af de største årsager til fødevaremangel i verden er klimaforandringer. Et stigende antal tørkekatastrofer og oversvømmelser river hvert år livsgrundlaget væk under fattige bønder og deres familier, som efterlades arbejdsløse og må flygte for at overleve. Så samtidig med, at vi - især i den rige del af verden - producerer massevis af fødevarer, er den måde, vi gør det på, med til at forhindre store dele af verden - især den fattige del af verden - i at få mad på bordet nu og især i fremtiden.

Derfor er der brug for, at landbruget begynder at producere fødevarer med langt større omtanke for klimaet. I vores landbrugsudspil foreslår vi, at der oprettes individuelle klimaregnskaber for hvert enkelt landbrug og tilbydes klimarådgivning fra faglige eksperter til alle landmænd, så de kan få hjælp til at udpege klimamæssige forbedringsmuligheder. En oplagt forbedring vil være mindre animalsk og mere vegetabilsk fødevareproduktion, hvilket ikke bare er godt for klimaet - det vil også kunne mætte langt flere munde. I dag bruges rigtig meget af Danmarks samlede landareal nemlig til at producere foder til dyr, og produktionen af kvæg og foder til kvæg står for 52 procent af landbrugets samlede drivhusgasudledning. Ved at vi begynder at producere og spise mere plantebaseret, sparer vi altså ikke bare klimaet for enorme mængder drivhusgas. Vi bidrager også til en produktionsform, der, modsat den nuværende, kan brødføde hele verden.

Dermed ikke sagt, at det kun er landbruget, der skal revolutioneres i den grønne omstilling. Langt fra. Vi skal ændre på hele den måde, vi lever, producerer og forbruger på. Og vi kan forsikre Jørgen Lund Christiansen om, at transportsektoren heller ikke slipper for en grøn revolution. Hvis han er i tvivl, skal han være velkommen til at læse vores nye energiudspil, 'God Energi', hvor vi viser vejen til en grøn bilpark. Der skal også nok komme kritik, som der altid gør, når man vil ændre på folks vaner, men det tager vi i stiv arm. For det er klimaet, jorden og de fremtidige generationer, det her handler om.