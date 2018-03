Kerteminde: "Black Panther" eller den sorte panter er tilbage på det hvide lærred i Kerteminde Kino.

Et stykke action-eventyr, hvor publikum følger T'Challa, som efter mordet på sin far vender hjem til det teknologisk avancerede Wakanda for at indtage tronen som konge.

Forestillingen har premiere torsdag 29. marts og spiller til og med tirsdag 3. april klokken 19.30. /EXP