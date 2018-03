Bøger: I dag - 29. marts - udgiver Odense Bys Museer sin årbog for 2018 og dermed en række fynske historier. I bogen kan man for eksempel læse museumsinspektør Mogens Bo Henriksens artikel "Vikingesmykker under hammeren! - og en status over vikingetidens grave på Fyn og omliggende øer". Museumsinspektør Ellen Warring har skrevet "Født til en anden skæbne" om Bonde Simonsen og Anne Elisabeth Amalie Berg, ejerne af Elvedgård". Og museumsinspektør Michael Borre Lundø fortæller om sit arbejde som tilsynsførende for Fyns fredede fortidsminder. (ahy)