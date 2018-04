Med Finansloven for 2018 har vi prioriteret 500 mio. kr. årligt de næste fire år til bedre bemanding i ældreplejen. Pengene er nu på vej ud i de fynske kommuner. Fynboer kan derfor forvente en bedre bemanding i ældreplejen, og det er godt nyt for vores ældre. I samme ombæring afsatte vi midler til aflastning af pårørende og til at sikre en værdig død for ældre. Helt konkret betyder det, at man i eksempelvis Assens Kommune får mere end 4,2 mio. kr. til flere varme hænder, mens man i Faaborg Midtfyn får tæt på 5,6 mio. kr. til varme hænder. I Nyborg er tallet tæt på 3,5 mio. kr. og i Kerteminde næsten 2,6 mio. kr. Kommunerne får oven i de penge et årligt beløb mellem en kvart og en halv million kr. til aflastning af pårørende og det samme til arbejdet med en værdig død. Det er et vigtigt og målrettet løft af en vigtig indsats, både at sikre flere varme hænder og samtidig sikre, at flere ældre får større indflydelse på, hvordan livet skal slutte. Det manglede bare. Min ambition er klar. Jeg ønsker en værdig ældrepleje for alle vores ældre. Omsorg, tryghed og værdig pleje er nøgleordene, og jeg glæder mig over, at de fynske kommuner nu har fået penge til at sikre værdigheden. Nu er det op til kommunerne at sikre, at vores ældre mærker en reel forskel. For flere varme hænder på Fyn er en vigtig prioritet for mig og for os i Venstre.