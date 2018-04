2017 blev endnu et rekordår for Storebælt med 12,8 millioner køretøjer. Der blev samtidig afdraget en milliard på gælden, men staten kunne ikke lade bilisterne beholde de mange dejlige penge til deres bro. Så de snuppede lige 1,4 milliarder i udbytte. Det svarer til 110 kroner pr køretøj over broen - eller til, at man kunne sætte prisen på overfart ned til det halve for bilisterne uden at ændre tilbagebetalingstiden.

Storebæltstolden består trods gentagne løfter om det modsatte. Føj, hvor er det ulækkert.